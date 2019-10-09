أخضر 23 يفتتح تدريباته بالصين .. والغنام يتخلف عن الالتحاق بالبعثة

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته في جمهورية الصين على هامش المشاركة في الدولية الودية بالصين، والتي تمتد منافساتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

من جهة أخرى، شهدت بعثة المنتخب الموجودة في جمهورية الصين عدم التحاق لاعب خط الوسط خالد الغنام، ورفع الجهاز الإداري للأخضر تقريرًا إداريًا إلى لجنة الاحتراف.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا الصين الألعاب الأولمبية طوكيو

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09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 10:41 PM

أخضر 23 يفتتح تدريباته بالصين .. والغنام يتخلف عن الالتحاق بالبعثة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته في جمهورية الصين على هامش المشاركة في الدولية الودية بالصين، والتي تمتد منافساتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

من جهة أخرى، شهدت بعثة المنتخب الموجودة في جمهورية الصين عدم التحاق لاعب خط الوسط خالد الغنام، ورفع الجهاز الإداري للأخضر تقريرًا إداريًا إلى لجنة الاحتراف.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستُقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.

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