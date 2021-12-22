مجموعات المستوطنين تقتحم الأقصى

تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته تحت حراسة شرطة الاحتلال.