"بايدن" يعلن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل

إدارته اطلعت على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19"

ذكر مسؤولون من الفريق الانتقالي للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعلن عن فريقه الاقتصادي والمرشحين الرئيسيين الآخرين الأسبوع المقبل.

وبين جين ساكي مستشار "بايدن" الانتقالي، وكيت بيدينجفيلد مدير الاتصالات في حملة "بايدن"، أن فريق "بايدن" اطلع على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19".

وأضافا أن "بايدن" يتوقع أن يتلقى أول إحاطة استخبارية يومية رئاسية الاثنين المقبل، وفقاً لـ "رويترز".

الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 07:49 PM

إدارته اطلعت على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19"

"بايدن" يعلن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر مسؤولون من الفريق الانتقالي للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيعلن عن فريقه الاقتصادي والمرشحين الرئيسيين الآخرين الأسبوع المقبل.

وبين جين ساكي مستشار "بايدن" الانتقالي، وكيت بيدينجفيلد مدير الاتصالات في حملة "بايدن"، أن فريق "بايدن" اطلع على استجابة البلاد لـ "كوفيد-19".

وأضافا أن "بايدن" يتوقع أن يتلقى أول إحاطة استخبارية يومية رئاسية الاثنين المقبل، وفقاً لـ "رويترز".

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الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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