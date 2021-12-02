"العون الخيرية" بالطائف تنفذ مشروع كسوة الشتاء لمستفيديها

بقيمة تجاوزت 100 ألف ريال.. وبالشراكة مع "إحسان"

شرعت جمعية العون الخيرية بالطائف في تنفيذ مشروع كسوة الشتاء للمستفيدين بالجمعية؛ وذلك بالشراكة مع "منصة إحسان"، بقيمة إجمالية للمشروع تجاوزت 100 ألف ريال، بالتعاون مع أكبر مركز تجاري للملابس.



وثمن المستفيدون جهود جمعية العون الخيرية بالطائف ومنصة إحسان؛ حيث يستفيد من هذا المشروع أكثر من 2500 فرد.