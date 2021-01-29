هدف رومارينهو بشباك النصر الأجمل في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم فوز هدف المحترف البرازيلي رومارينهو لاعب الاتحاد في شباك النصر بجائزة أجمل أهداف الجولة 15 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفقاً لاختيار الجماهير.



وكان الفريق الفني في الرابطة اختار ثلاثة أهداف للفوز بالجائزة وترك لأصوات الجماهير حسم السباق بين الأهداف الثلاثة.



وقد تنافس كل من رومارينهو (الاتحاد)، والفرنسي بافتميمي غوميز (الهلال)، وعبدالله الحمدان (الشباب)، على جائزة الهدف الأجمل بالجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً لاختيارات اللجنة الفنية للمسابقة.



وجاء هدف رومارينهو، بعد أن تمكن من خطف الكرة من أمام أحد مدافعي النصر، ليتوغل داخل منطقة الجزاء، مقدماً فاصلاً مهارياً، قبل أن يسدد الكرة بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى برادلي جونز في الأنفاس الأخيرة للقاء.



وحصل هدف نجم الاتحاد، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، الذين بلغ عددهم 39754 بنسبة 68،3 % من الأصوات، بينما حل هدف غوميز في المرتبة الثانية 20،9% من الأصوات وحل هدف عبدالله الحمدان في المرتبة الثالثة برصيد 10،8% من الأصوات.