بجوائز تصل إلى 44 ألف ريال.. ميدان فروسية حائل ينظّم غدًا حفل سباقه العاشر

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه العاشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.



وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، أن مجموع جوائز السباق يصل إلى 44 ألف ريال، مشيراً إلى أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 1400 متر؛ حيث خصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، فيما خصص الشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وجاء الشوط الثالث مفتوح أفراس، وخصص الشوط الرابع مفتوح الدرجات، أما الشوط الخامس والأخير مفتوح خصص لمواليد 2018م.