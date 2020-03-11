أستراليا تفرض حظر سفر على إيطاليا بسبب تفشي كورونا

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، فرض حظر سفر على إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبذلك فإنه لا يُسمح للرعايا الأجانب القادمين من إيطاليا الدخول إلى أستراليا إلا بعد انقضاء 14 يومًا منذ مغادرتهم إيطاليا، أما بالنسبة للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين الذين يسافرون من إيطاليا؛ فإنهم سيتمكنون من دخول أستراليا؛ لكنهم بحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.