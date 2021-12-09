251 مستفيدًا من منصة "توافق حركية" لخدمة ذوي الإعاقة منذ انطلاقها

تستهدف التمكين من اختيار شريك الحياة بعملية ربط عالية الخصوصية والسرية

كشفت إحصائية صادرة عن جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عن تسجيل 251 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في منصة توافق حركية منذ انطلاقتها في سبتمبر من العام الماضي، منهم 158 ذكورًا و93 إناثًا.

وتهدف المنصة إلى تمكين المستفيدين من اختيار شريك الحياة من خلال عملية ربط عالية الخصوصية والسرية التامة، عبر قاعدة بيانات منتقاة بعناية يتم مراجعتها وعرضها للمسجلين بمنصة توافق الإلكترونية للزواج. إضافة إلى رفع معدل زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية نفسيًا واجتماعيًا، ودمجهم في المجتمع.

وأظهرت الإحصائية عن اعتماد 194 معاقًا ومعاقة من التسجيل في المنصة ممن تنطبق عليهم الشروط، إذ بلغ عدد حالات التوافق 32 حالة، فيما بلغ عدد الدورات التأهيلية والتثقيفية للمسجلين في المنصة 26 دورة وعددًا من الاستشارات الأسرية والزوجية.

جدير بالذكر أن برنامج توافق حركية الذي دشنه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ـ الرئيس الفخري للجمعية في 10 سبتمبر عام 2020 يأتي مكمّلًا لبرنامج الزواج الجماعي الذي يقام لذوي الإعاقة الحركية في كل عام. ويعد الأول من نوعه تحت إشراف جهــة رسمـية ذات صـفـة اعتــبارية تعــمل تحت مظلة حكومية ممثلة بجمعية الإعاقة الحركية للكبار، ما يؤكد مصداقية المــشروع وأمانه بشكل كبير.

وتسعى الجمعية من خلال المنصة إلى رفع معدل إسهامها في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، واستثمار الوطن من خلال أبنائهم الأصحاء، وتحقيق الاستقرار لحياة زوجية كريمة تحفها السعادة والطمأنينة.

وتتيح المنصة الاطلاع على بيانات المتقدمين، وعرض الحالات التي تم التوفيق بينها عبر البوابة الإلكترونية.

وتقدم حركية من خلالها البرامج التوعوية المكثفة التي تخدم هذه الفئة بشكل أكثر فاعلية، ما يساهم في تسهيل عملية التوافق وتذليل الصعاب التي قد تعترض الحياة الزوجية.