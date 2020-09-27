معمل البحر الأحمر السينمائي يعلن عن المشروعين الفائزين بمنحتي إنتاج بقيمة 500 ألف دولار

منحة الإنتاج السعودي لفلم "شرشف" والعربية للمشروع المصري "الرصاص والخبز"

اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المشروعين الفائزين بمنحتي إنتاج بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما، من بين 12 مشروعاً اختيرت في أكتوبر 2019 للمشاركة في الدورة الافتتاحية لمعمل البحر الأحمر السينمائي.



وحصل على منحة الإنتاج السعودية فلم "شرشف" من إخراج هند الفهّاد، وتأليف هناء العمير، فيما منحت لجنة التحكيم جائزة الإنتاج العربية للمشروع المصري "الرصاص والخبز" من إخراج محمد حمّاد وإنتاج خلود سعد ومحمد حفظي.



كما قدّمت لجنة التحكيم جائزة تحفيزية للمشروع السعودي "أربعة أوجه للعاصفة" من إخراج حسام الحلوة وإنتاج محمد الحمود؛ حيث حصل من معمل البحر الأحمر السينمائي على منحة إنتاجية بقيمة 25 ألف دولار لتطوير الفيلم الذي تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد أشادت لجنة التحكيم بالمشروع مؤكدة أن للفيلم إمكانات كبيرة وتتطلع من القائمين عليه إلى تطويره وإنجازه.



يُذكر أن المشاريع السعودية الستة المختارة للمشاركة في الدورة الافتتاحية من معمل البحر الأحمر السينمائي هي "بسمة" لفاطمة البنوي، "ممارسة التعدد" لملاك قوتة، "أربعة أوجه للعاصفة" لحسام الحلوة، "والنجم إذا هوى" لمحمد سلمان، "شرشف" لهند الفهّاد، و"هِج لدزني" لمها الساعاتي.



أما المشاريع العربية الستة فهي: الفلم الفلسطيني "وصمتت شهرزاد" لأميرة دياب، ومن الأردن "إن شاء الله ولد" لأمجد الرشيد، ومن العراق "المترجم العربي" لعلي كريم، ومن مصر "الرصاص والخبز" لمحمد حمّاد، ومن لبنان "الرياح أيضًا تغني" لهادي غندور، و"أنا أرزة" لميرا شعيب.