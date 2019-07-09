بالفيديو.. شاهد لحظات إعلان التنازل عن قاتل في جازان

بحضور نائب أمير المنطقة

وثق مقطع فيديو لحظات التنازل، الذي تم اليوم بحضور نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، إذ بيّن الفيديو قراءة إعلان التنازل عن قاتل المواطن.

يشار إلى أنه استجابة لشفاعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تنازلت جمعة بنت عواجي عقدي -سعودية الجنسية- "والدة القتيل" عبده بن يحيى عقدي، وأمنة بنت محسن عقدي "زوجة القتيل" وأبناؤها جميعاً عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش, وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند شفاعة أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة ونائبه التي نقلها نائب أمير المنطقة خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم اليوم بقرية حاكمة التابعة لمحافظة أبو عريش.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة ونائبه لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن إبراهيم علي مديش طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.