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في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وسط أجواء ماطرة في الرياض.. الهلال يقلب الطاولة أمام التعاون

قلب فريق الهلال الأول لكرة القدم تأخُّره بهدفين أمام نظيره التعاون إلى فوز ثمين 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 2/ 2، وكان التعاون البادئ بالتسجيل من ركلتَي جزاء عن طريق "توامبا" و"لوفانو هنريكي" عند الدقيقتَيْن الـ6، والـ24 (تسبب في ركلتَيْ جزاء التعاون لاعبا الهلال "كاريلو" و"محمد كنو").



وقلص "كنو" عند الدقيقة الـ29 النتيجة لفريقه الهلال برأسية رائعة بعد استثماره عرضية زميله "بيريرا".



وأحرز نجم الأزرق سالم الدوسري هدف التعادل من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة الـ45.



كما تصدى قائم التعاون لتسديدة "كاريلو" مع نهاية الشوط.



وفي الشوط الثاني انتفض الهلال، وحضر موسى ماريغا بالهدف الثالث إثر استثماره عرضية مثالية من حمد اليامي عند الدقيقة الـ47 بعد رأسية رائعة داخل شباك حارس التعاون "كاسيو".



كما تصدت عارضة الضيوف لتسديدة "ماريغا"، فيما أنقذ "المعيوف" مرماه من هدف التعديل بعد خطأ من قِبل محمد جحفلي عند الدقيقة الـ88.



وبتلك النتيجة بلغ الهلال المركز الرابع برصيد 30، وبقي التعاون في مناطق الخطر.