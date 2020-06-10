أمانة الرياض: زرعنا 1.6 مليون زهرة وشجرة ونخلة في 5 أشهر

قالت: تحقيقاً لمستهدفات التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠

قامت أمانة منطقة الرياض، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري بزرع 1.623.578 زهرة وشجرة ونخلة خلال خمسة أشهر.

وتابعت الأمانة: شملت هذه المزروعات مختلف أرجاء العاصمة؛ بغرض زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.