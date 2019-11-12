"التعاون الإسلامي" تدين العدوان الإسرائيلي على غزة: انتهاك صارخ للقانون الدولي

حمّلت الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.



وحمّلت المنظمة قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمْل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.