إحالة موظفين في ميسان والسحن للتحقيق.. في جولة مفاجئة ليلاً لمدير "صحة الطائف"

رصد تميز مجموعة من الموظفين ودوّن أسماءهم تمهيداً لتكريمهم

أحال مدير "صحة الطائف" سعيد بن جابر القحطاني عدداً من الموظفين بمستشفى ميسان العام ومستشفى السحن للتحقيق، وذلك خلال جولة مفاجئة قام بها مساء أمس، فيما رصد تميّز عدد من الموظفين ودوّن أسماءهم بهدف تكريمهم.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن مدير "الصحة" كان قد وصل عند العاشرة من مساء أمس إلى مستشفيات جنوب الطائف، ضمن زيارة غير مجدولة وبشكل سري رصدت عدداً من الملاحظات حول إجراءات الفرز في أقسام الطوارئ وتطبيقات إجراء مكافحة العدوى وملاحظات حول جودة الخدمة.

ووفقاً للمعلومات دوّن "القحطاني" في ملاحظاته عدداً من أسماء العاملين المميزين ممن رصد فاعلية أدائهم، معتزماً تكريمهم تشجيعاً لهم وتحفيزاً.

يشار إلى أن مدير صحة الطائف الجديد دأب على تنفيذ جولات مفاجئة؛ للتحقق من جودة الخدمة المقدمة لزوار المنشآت الصحية والمنومين فيها؛ بهدف تطوير العمل.