الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً

سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.