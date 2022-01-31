ضبط قائد المركبة الذي ارتكب تجاوزاً خطراً بطريق جدة - المدينة المنوّرة

"المرور" تفاعل مع شكوى أحد المواطنين وأكّد ضبطه وستطبّق بحقه العقوبات

تفاعل المرور السعودي، مع مناشدة أحد المواطنين، حول تجاوز خطر عن طريق الكتف لإحدى السيارات واستمرارها بالسير على كتف بطريق جدة - المدينة المنوّرة.

ووثّق المواطن الواقعة بالفيديو فيما ردَّ الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، بالقول: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

الإدارة العامة للمرور الجهات الأمنية

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31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443 08:52 AM

"المرور" تفاعل مع شكوى أحد المواطنين وأكّد ضبطه وستطبّق بحقه العقوبات

ضبط قائد المركبة الذي ارتكب تجاوزاً خطراً بطريق جدة - المدينة المنوّرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تفاعل المرور السعودي، مع مناشدة أحد المواطنين، حول تجاوز خطر عن طريق الكتف لإحدى السيارات واستمرارها بالسير على كتف بطريق جدة - المدينة المنوّرة.

ووثّق المواطن الواقعة بالفيديو فيما ردَّ الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، بالقول: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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الإدارة العامة للمرور الجهات الأمنية

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