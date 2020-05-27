لليوم السابع على التوالي .. وفيات "كورونا" في فرنسا تسجل أقل من 100

حصيلة الموتى وصلت إلى 28.596

سجل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا، بأقل من مائة حالة لليوم السابع على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مما يعزز الآمال في أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.





وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات، بسبب الفيروس على مستوى العالم.