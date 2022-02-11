"اللغة العربية" بجامعة الأميرة نورة تختار "كيان" كمحطة أولى لمبادرة "عربية"

نظم القسم برنامجاً لإعطاء دروس لتطوير القراءة والخطابة لدى أبناء الجمعية

شهدت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة مساء يوم أمس الأربعاء انطلاق مبادرة (عربية) التي نظمها قسم اللغة العربية بجامعة الأميرة نورة بهدف تحسين المستوى التعليمي في مجال اللغة العربية عند الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.



وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور الدكتورة منال المحيميد رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ومشاعل المرزوقي وعدد من أعضاء القسم وخريجاته المتميزات وموظفات الجمعية والأخصائيات الاجتماعيات.



وتأتي هذه المبادرة إيماناً من القسم بأهمية الدور المنوط به تجاه خدمة المجتمع، وسعياً إلى تفعيل ذلك الدور بكل ما يمكن تقديمه من إمكانات.



واختار القسم جمعية كيان للأيتام لتكون المحطة الأولى لانطلاق تفعيل هذه المبادرة التي تستمر شهراً كاملاً كل يوم أربعاء؛ حيث تم تنظيم برنامج تعليميّ يتضمن إعطاء دروس تقوية في اللغة العربية لتطوير القراءة والكتابة والخطابة لدى أبناء الجمعية، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء القسم وخريجاته المتميزات.