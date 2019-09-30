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خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض

"فيصل بن بندر" يعزي النائب العام في وفاة والده

قدم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة المعجب من جهتها عن شكرها وتقديرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.