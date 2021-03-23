أمانة مكة تستنفر للحالة الغبارية بـ 76 آلية و 1265 من كوادرها

بناءً على تنبيهات "الأرصاد" عن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة

سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

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23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 11:41 PM

بناءً على تنبيهات "الأرصاد" عن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة

أمانة مكة تستنفر للحالة الغبارية بـ 76 آلية و 1265 من كوادرها

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

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