أمانة مكة تستنفر للحالة الغبارية بـ 76 آلية و 1265 من كوادرها

بناءً على تنبيهات "الأرصاد" عن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة

سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.

جاء ذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.