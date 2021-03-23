أمانة مكة تستنفر للحالة الغبارية بـ 76 آلية و 1265 من كوادرها

سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.
جاء ذلك بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.
بناءً على تنبيهات "الأرصاد" عن هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة
سخرت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة 76 من آلياتها و 1265 من كوادرها في حالة جاهزية قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية.
جاء ذلك بناءً على ما ورد من تنبيهات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.