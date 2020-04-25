833 إصابة جديدة بكورونا في قطر تقفز بالإجمالي إلى 8419 حالة

"الصحة" أعلنت شفاء 120 حالة ليصل مجموع حالات التعافي إلى 929

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8419 حالة.

وقالت الوزارة: معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية، وذلك خلال إجراء فحوص استقصائية.

وتابعت: باقي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم، والذين بدورهم أصابهم الفيروس من خلال أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم لأشخاص مصابين.

وأعلنت الوزارة شفاء 120 حالة من المرض؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 929 حالة.