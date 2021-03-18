مستشفى الملك خالد بالخرج يقدم لقاح كورونا للنزلاء والعاملين بالسجن

ممن يتوفر فيهم كامل الاشتراطات الصحية لحصولهم على اللقاح

نظم مستشفى الملك خالد بالخرج حملة لتلقي لقاح فيروس كورونا لمنسوبي سجن الخرج؛ حيث استهدف التطعيم النزلاء والعاملين في سجن الخرج ممن يتوفر فيهم كامل الاشتراطات الصحية لحصولهم على اللقاح لحمايتهم وحماية من حولهم، وذلك بحضور مدير إدارة سجن محافظة الخرج المقدم سعد بن سعيد الشهراني.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بمستشفى الملك خالد بالخرج الأستاذ محمد العصيمي، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية التي قامت بها وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.