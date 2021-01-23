"كورونا" يودي بحياة 488 إيطاليًّا في يوم واحد

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 85.162

أفادت وزارة الصحة الإيطالية بوفاة 488 مريضًا بفيروس كورونا اليوم السبت ارتفاعًا من 472 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 13.331 من 13.633.



وبيَّنت الوزارة أنها أجرت نحو 286.331 اختبارًا لـ"كوفيد-19" في اليوم الماضي، مقابل 264728 اختبارًا سابقًا، وفقًا لـ"رويترز".



وسجّلت إيطاليا 85.162 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور تفشي المرض في فبراير الماضي، وهو ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، والسادس في العالم.