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رصدته عدسة "المالكي" تزامنًا مع ما شهدته المحافظة من هطولات

كما لم تره من قبل.. البرق يضيء سماء وليل الداير في لوحة ربانية

أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل.



وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام.