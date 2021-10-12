عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تحت حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 76 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات "صامتة" في الجزء الشرقي منه، إلى أن غادروه من باب السلسلة.