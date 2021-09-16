حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد: تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.