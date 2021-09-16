حالة أمطار رعدية على جازان.. والأرصاد: تستمر حتى 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.