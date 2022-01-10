أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع

تبدأ الـ 4 عصراً وتستمر حتى الـ 5 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرد وسيولاً .

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 عصراً وتستمر حتى الـساعة الـ 5 مساءً .