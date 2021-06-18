النصر يستحدث لجنتي "المكافآت والترشيحات" و"المخاطر" الأولى

اعتمدت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الموازنة التقديرية للموسم المقبل، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بملعب مرسول بارك.

وأقر المجلس في اجتماعه الخامس، استحداث لجنتي «المكافآت والترشيحات» و«المخاطر»، الأولى برئاسة رئيس النادي وتضم في عضويتها عبد الله العمراني، وأحمد الغامدي، بينما يرأس الثانية محمد الشتوي، وعضوية عبد العزيز العمران وفيصل الراشد.

ووافق المجلس على الخطة الاستراتيجية التي عرضتها لجنة الاستثمار والتسويق برئاسة معتز المزروع.

النصر

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18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 01:08 AM

النصر يستحدث لجنتي "المكافآت والترشيحات" و"المخاطر" الأولى

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتمدت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الموازنة التقديرية للموسم المقبل، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الخميس بملعب مرسول بارك.

وأقر المجلس في اجتماعه الخامس، استحداث لجنتي «المكافآت والترشيحات» و«المخاطر»، الأولى برئاسة رئيس النادي وتضم في عضويتها عبد الله العمراني، وأحمد الغامدي، بينما يرأس الثانية محمد الشتوي، وعضوية عبد العزيز العمران وفيصل الراشد.

ووافق المجلس على الخطة الاستراتيجية التي عرضتها لجنة الاستثمار والتسويق برئاسة معتز المزروع.

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