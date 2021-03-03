الرياضة والتجارة توافق على تأسيس "شركة نادي النصر الاستثمارية"

وافقت وزارة الرياضة على طلب نادي النصر بتأسيس شركة استثمارية مملوكة بالكامل للنادي، كما صدر قرار وزير التجارة بالموافقة على الترخيص بالتأسيس للشركة تحت مسمى (شركة نادي النصر الاستثمارية) (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) والتي ستكون تحولاً مهماً وانتقالاً لآفاق جديدة في عالم الاستثمار، وستعود ملكية الشركة بالكامل لنادي النصر.



وتعتبر شركة نادي النصر شركة رسمية خاضعة لأنظمة الشركات وقوانينها، ويمكن لها العمل تجارياً بكل سهولة في قطاعات متنوعة والدخول في عدد من الاستثمارات؛ مما سيجعلها مصدر دخل مهم للنادي وفقًا لرؤية المملكة 2030، بالإضافة لتوليها كافة حقوق النادي الاستثمارية والتجارية وتسويقها، إضافة للعديد من المزايا والتفاصيل.



من جانبه قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر ومنسوبوه الشكر الجزيل لوزير الرياضة على دعمه للأندية وقيادة أندية الوطن نحو بيئة جاذبة للمستثمرين، كما قدم الشكر لوزير التجارة على موافقته وسهولة ومرونة الإجراءات والوقت الذي أنجزت فيه كل التعاملات والمتطلبات المتعلقة بالترخيص.