الدوري الألماني: إمكانية عودة النشاط بين منتصف ونهاية مايو

يتعيّن على الرابطة أن تخلق وتفرض ظروفًا صحية وطبية صارمة

أعلن وزراء الرياضة في الولايات الألمانية الـ16، أن الدوري الألماني "بوندسليغا" لكرة القدم قد يعاود نشاطه في الفترة من "منتصف مايو إلى نهايته" في الوقت الذي تنتظر فيه الرابطة الألمانية الضوء الأخضر من المستشارة أنجيلا ميركل لاستئناف المباريات.

واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الألمانية، أمس، وأعلنوا في بيان أن استئناف الدوري "مبرر" بالنسبة إلى الرابطة لكي تعاود المنافسات "في ملاعب فارغة" في الفترة من "منتصف إلى نهاية مايو".

وأضاف البيان: "يتعيّن على الرابطة أن تخلق وتفرض ظروفًا صحية وطبية صارمة ومراقبتها من خلال الإجراءات اللازمة"،

وستلتقي ميركل مع رؤساء الولايات الألمانية الـ16 بعد غدٍ الخميس؛ حيث تأمل الرابطة أن تحصل على الضوء الأخضر لمعاودة النشاط الكروي.

وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الرابطة أعلنت الأسبوع الماضي أنها مستعدة لمعاودة المباريات لكن من دون جمهور في التاسع من مايو، مع إخضاع اللاعبين لإجراءات صحية صارمة ولفحوصات دورية.

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة، مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وتبدو الرابطة مصممة على إنهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر ب300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 ناديًا من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية هي على شفير الإفلاس.

في المقابل حذر الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه، أنه في حال عدم إكمال الموسم الحالي فإن أندية عدة ستعلن إفلاسها.