هيئة التخصصات الصحية تُطلق خدمة "حياد" لإنصاف المتظلمين

تعنى بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من الهيئة تجاه الممارسين

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خدمة التظلمات الإلكترونية "حياد" التي تعنى بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من الهيئة تجاه الممارسين الصحيين أو المتدربين في برامج الهيئة أو المؤسسات المستفيدة من خدمات الهيئة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن الخدمة مخصصة للنظر في اعتراضات المتظلمين من القرارات بشكل إلكتروني لتسهيل إجراءات الراغبين بالتقدم بطلب إلغاء أو تعديل قرار نهائي صدر بحقهم، مثل قرار رفض القبول في البرامج التدريبية، وغيرها من القرارات النهائية الأخرى الصادرة عن الهيئة.

وأضاف أن الخدمة تشترط صدور قرار نهائي من الهيئة بحق المتظلم، وأن يكون قد اعترض على القرار النهائي لدى الإدارة المختصة بالهيئة، وأن يكون المتقدم ذا صلة مباشرة بالقرار النهائي، وألا تكون هناك قضية منظورة في المحكمة مقامة على نفس موضوع التظلم، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بنفس موضوع التظلم.

وأكد أن خدمة "حياد" تدرس قانونية الطلب بعد استكمال وثائقه، ومن ثم تعرضه على اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، وهي لجنة محايدة، وفقاً للائحة التظلمات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.