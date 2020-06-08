الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد ارتفع إلى 22474 حالة

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.

وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 03:16 PM

إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد ارتفع إلى 22474 حالة

الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.

وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.

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الفلبين فيروس كورونا الجديد

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