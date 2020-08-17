جازان.. خلاف في أبوعريش ينتهي بطعنات قاتلة والجاني في قبضة الأمن

الجريمة وقعت فصولها قبل ظهر اليوم وتمكن البحث والتحري من الإطاحة بالقاتل

تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لشرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان اليوم من إلقاء القبض على شاب قتل آخر في إحدى القرى شرق المحافظة وذلك في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن قضية القتل وقعت فصولها قبل ظهر اليوم بسبب خلاف، موضحة أن القاتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاماً والمقتول 21 بعد أن سدد له طعنات قاتلة.

الجهات الأمنية

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 03:10 PM

الجريمة وقعت فصولها قبل ظهر اليوم وتمكن البحث والتحري من الإطاحة بالقاتل

جازان.. خلاف في أبوعريش ينتهي بطعنات قاتلة والجاني في قبضة الأمن

قاسم الخبراني

جازان

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تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لشرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان اليوم من إلقاء القبض على شاب قتل آخر في إحدى القرى شرق المحافظة وذلك في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن قضية القتل وقعت فصولها قبل ظهر اليوم بسبب خلاف، موضحة أن القاتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاماً والمقتول 21 بعد أن سدد له طعنات قاتلة.

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الجهات الأمنية

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