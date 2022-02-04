بعثة الفيحاء تصل الرياض بعد نهاية معسكرها التحضيري في دبي

وصلت مساء اليوم بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



واختتم الفيحاء معسكره التحضيري بمدينة دبي خلال الفترة 27 يناير حتى 4 فبراير2022 م في إطار استعدادات الفريق لعودة منافسات الدوري، حيث سيلتقي مع نظيره الفيصلي يوم الخميس 10 فبراير على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.



حيث أجرى اللاعبون حصة تدريبية صباحية في الصالة الرياضية بمقر المعسكر اليوم الجمعة، اشتملت على تمارين استرجاع واستشفاء العضلات، إلى جانب تمارين التقويات واللياقة.



وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى جمعته مع نادي الظفرة الإماراتي وانتهت بفوز الفيحاء بهدف دون رد سجله البرازيلي ريكاردو ريلر، بينما كانت المباراة الثانية مع فريف بيونيك الأرمني وانتهت بالتعادل السلبي.



من جهة أخرى قرر المدير الفني السيد فوك رازوفيتش منح اللاعبين إجازة غداً السبت وسيعاود الفريق تمارينه مساء الأحد المقبل على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي.