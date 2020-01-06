اليابان ترسل قوات دفاعية للشرق الأوسط

بالتزامن مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

جدّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي؛ التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط؛ لضمان سلامة السفن اليابانية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" دعا آبي؛ في مؤتمر صحفي الإثنين، الدول المعنية، إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر، وتجنب مزيدٍ من التصعيد، وفق ما نقلت "رويترز".

وأعلنت الحكومة اليابانية أواخر ديسمبر، أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دوريات إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ قد هدّد بفرض عقوبات على العراق، وقال إنه إذا طُلب من القوات الأميركية المغادرة، فسيتعيّن على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية هناك.