بعد استبعاده من دوري الأبطال.. الهلال يرفع مذكرة احتجاج للاتحاد الآسيوي

قدَّم نادي الهلال السعودي مذكرة احتجاجية رسمية قبل قليل لدى "الاتحاد الآسيوي" لكرة القدم؛ وذلك بعد استبعاد الفريق الكروي الأول من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 المقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد استُبعد الهلال في مباراته الأخيرة من دور المجموعات (الجولة الأخيرة) أمام فريق شباب الأهلي دبي بسبب عدم اكتمال نصاب الفريق (13 لاعبًا).

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

13

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 09:07 PM

بعد استبعاده من دوري الأبطال.. الهلال يرفع مذكرة احتجاج للاتحاد الآسيوي

أحمد سرور

الرياض

23 10,061

قدَّم نادي الهلال السعودي مذكرة احتجاجية رسمية قبل قليل لدى "الاتحاد الآسيوي" لكرة القدم؛ وذلك بعد استبعاد الفريق الكروي الأول من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 المقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد استُبعد الهلال في مباراته الأخيرة من دور المجموعات (الجولة الأخيرة) أمام فريق شباب الأهلي دبي بسبب عدم اكتمال نصاب الفريق (13 لاعبًا).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020