وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الإريتري

استعرضا عبر اتصال هاتفي المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح محمد.



وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين.