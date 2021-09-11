ردًّا على الانقلاب.. الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية غينيا في جميع أنشطة الاتحاد

دعا الجهات المعنية في المنطقة لإيجاد مخرج للأزمة

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة جمهورية غينيا في جميع أنشطة الاتحاد وهيئات صنع القرار التابعة له.

ويأتي قرار الاتحاد الإفريقي بعد أيام من انقلاب القوات الخاصة في غينيا على الرئيس ألفا كوندي، وهي الخطوة التي سبق أن أدانها الاتحاد، ودعا للإفراج عن الرئيس المخلوع.

وتزامن قرار الاتحاد الإفريقي مع وصول بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى العاصمة الغينية، كوناكري تضم وزراء خارجية غانا ونيجيريا وبوركينافاسو والتوغو، ورئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو.

وحض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي على الانخراط مع الجهات المعنية في المنطقة لإيجاد مخرج للأزمة.