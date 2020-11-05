"الصحة": تسجيل 450 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 474 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 349386 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 474 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 336068 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5489 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7829 والحالات الحرجة 763 .