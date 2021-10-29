كسر هجوم حوثي بجبهة الكسارة يكبده عشرات القتلى.. تدمير مواقع وآليات

خسائر بشرية ومادية فادحة في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب مأرب

تخوض قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، معارك عنيفة لدحر مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

ووفق ما نقلت "العربية.نت"، أفشلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها المليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

كما كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

غارات للتحالف

إلى ذلك شنّت ‏مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع المعارك، عدة غارات جوية، مستهدفة تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعامل قوات الجيش مع مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

وانتهت العملية، وفق مصادر عسكرية، بسقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

يُذكر أن مليشيا الحوثي تشنّ منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.