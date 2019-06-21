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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح السبت

تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

