بعد 4 أيام خالية.. جازان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بالمنطقة وصل إلى ٢٣ حالة

كشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بمنطقة جازان في محافظتي صامطة وصبيا.

وسجلت محافظة صامطة أربع حالات ومحافظة صبيا أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي الإصابات بصامطة ٧ حالات وإجمالي حالات منطقة جازان ٢٣ حالة إصابة .

ولم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام سابقة أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات حتى اليوم وسجلت حالات جديدة.

فيروس كورونا الجديد جازان

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 04:15 PM

إجمالي الإصابات بالمنطقة وصل إلى ٢٣ حالة

بعد 4 أيام خالية.. جازان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

محمد المواسي

جازان

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كشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بمنطقة جازان في محافظتي صامطة وصبيا.

وسجلت محافظة صامطة أربع حالات ومحافظة صبيا أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي الإصابات بصامطة ٧ حالات وإجمالي حالات منطقة جازان ٢٣ حالة إصابة .

ولم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام سابقة أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات حتى اليوم وسجلت حالات جديدة.

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