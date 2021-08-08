فلكية جدة: هلال محرم 1443 سيزين السماء.. غداً الاثنين

"أبو زاهرة": سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن هلال قمر محرم سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الاثنين 09 أغسطس 2021 بحوالي 30 دقيقة والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وسيكون القمر ابتعد في ذلك التوقيت عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن كوكبي الزهرة والمريخ، وخلال بضعة ليال سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

ووصل القمر منزلة الاقتران يوم الأحد 08 أغسطس 2021 عند الساعة 04:50 مساءً بتوقيت السعودية (01:50 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.

ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.

ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

ونحن نودع سنة لنستقبل أخرى يجتاحنا عدد كبير من الأماني التي نروم تحقيقها، ربما تكون بعضاً من أحلامنا المؤجلة أو هي طموحات جديدة أفرزتها تطورات حياتنا الراهنة لذلك أينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية بمشاركة الأطفال ليشاهدوا هلال القمر الصغير في غسق المساء ليتحدثوا عن أمانيهم وأحلامهم للعام الجديد.