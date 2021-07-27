حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.