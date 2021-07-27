حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 09:40 AM

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية

حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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