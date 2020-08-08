"كورونا" يستمر في تفشيه بلبنان.. ويصيب 272 شخصًا جديدًا

إجراء 7.105 فحوصات للفيروس

سجَّل لبنان 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 248 إصابة من المقيمين، و24 من الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 6.223 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان في تقريرها الخاص بمستجدات إصابات الفيروس اليوم السبت أنها أجرت 7.105 فحوصات للفيروس. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2.043، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 74 حالة.