شاهد.. "الخدمات الطبية" بالداخلية تقدم اللقاح لقوة الأمن والحماية بـ"نيوم"

إضافة لمنسوبي وطلاب مدينة تدريب الأمن العام في الشرائع بمكة المكرمة

واصلت فرق الخدمات الطبية جولاتها الميدانية اليوم، لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، امتداداً لتنفيذ مبادراتها الخاصة بحملة "الوقاية أمان" التي انطلقت مطلع شهر مارس الماضي.

وشملت الزيارات، وجود فرق طبية من العيادات الشاملة التخصصية بمنطقة تبوك في قوة الأمن والحماية بمشروع الشمال "نيوم" في (حقل، وشرما، والبدع) لتقديم اللقاح لمنسوبي القوة، فيما قدمت فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الخدمة لمنسوبي وطلاب مدينة تدريب الأمن العام في الشرائع بمكة المكرمة.

وتهدف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مبادراتها المختلفة في حملة "الوقاية أمان" إلى التأكيد على دورها المباشر كشريك مع مختلف القطاعات الحكومية في التوعية والتثقيف، وتقديم الخدمات الصحية لعموم المستفيدين، من خلال توفير مراكز لتقديم اللقاحات والقيام بجولات ميدانية مستمرة، فضلًا عن نشر الرسائل التثقيفية أثناء جائحة فيروس كورونا.