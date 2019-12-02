سابقة لها ما بعدها.. استهداف دورية روسية في شمال سوريا بقنبلة

إصابة 3 ضباط قرب بلدة كوباني

أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة العسكرية الروسية، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلة محلية الصنع أثناء قيامهم بدورية روتينية في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، أن القنبلة انفجرت بالقرب من بلدة كوباني في محافظة حلب بشمال سوريا، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أنها لا تعتقد بأن حياة الجنود المصابين في خطر.

وتظل واقعة استهداف أفراد القوات الروسية المشاركة في دوريات حفظ الأمن في المنطقة الآمنة شمال سوريا، التي أنشأتها تركيا بعد عمليتها العسكرية سابقة يرجح أن يكون لها ما بعدها.

وتسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة على طول الحدود السورية مع تركيا بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.