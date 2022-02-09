"سوق7" مفاجأة 2022 المنتظرة لسكان وزوار جدة.. بقيادة "أزاد" العقارية

المشروع القادم كوجهة تسوق متكاملة وبيع بالتجزئة في قلب عروس البحر الأحمر

تترقّب مدينة جدة افتتاح السوق الأكبر والأحدث مفهوماً للتسوق الشعبي المعاصر؛ حيث يدمج المشروع بين أفضل جوانب البازارات السعودية والأسواق التقليدية؛ لتعزيز مفهوم التسوق والترفيه في جدة والعمل على رفع جودة الحياة في المستقبل القريب.



وسيكون سوق 7 وجهة الترفيه والتسوق لشريحة كبيرة من العملاء من خلال دمج التراث والثقافة والتقاليد التي تمتاز بها البازارات والأسواق السعودية وهو قائم على بنية تحتية عصرية توفر وسائل راحة حديثة لكل من المستأجرين والمتسوقين معاً.



وتتضافر الجهود ليل نهار على تطوير سوق 7 ليكون أحد أهم وجهات التسوق في جدة، باعتباره المجمع الذي يشمل جميع عناصر الحداثة التي تشهد تسارعاً كبيراً في تنامي مجال التسوق ووجهات أسلوب الحياة.



ويركز المشروع على توفير سبل لتسريع وتيرة التطور الاقتصادي لمدينة جدة، وتوفير فرص العمل الشاغرة والمتاحة للكثير من الفئات، إضافة لتقديم فرص مميزة للمطورين وبائعي التجزئة والمستثمرين، كما توفر الخطة الاستراتيجية لسوق7 إطار عمل شامل يعيد رسم ملامح المنطقة المحيطة بمحافظة جدة، و يعزز أعمال الهدم والتجديد التي تحصل في المواقع المجاورة لرفع كفاءتها والمساعدة في التغلب على كل التحديات الغير متوقعة لمواجهتها بأفضل صورة وإتقان.



ويوفر المشروع المقسم إلى سبعة مناطق، سبعة أنشطة رئيسية، وكل منطقة تمتاز بطابع فريد يعطي ويعكس تجربة تسوق فريدة، في سوق7 سيجد مرتادوه مجموعة كبيرة من متاجر التجزئة والخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية لسكان جدة وضواحيها، حيث تتضمن السبع مناطق، المنطقة الغذائية، منطقة الترفيه والعائلة، والتي تشمل ( منطقة السوق الشعبي، منطقة الترفيه، منطقة الازياء )، منطقة متعددة الاستخدام، منطقة المنزل والمفروشات، منطقة الالكترونيات، منطقة مواد البناء، ومنطقة السيارات مع وجود مركز رئيسي حيوي يتوسط المشروع.



وبموقع استراتيجي مؤثر، ومساحة تأجيرية تبلغ أكثر من 400.000 متر مربع، يصبح سوق7 أحد أكبر مجمعات البيع بالتجزئة بمنطقة مكة المكرمة، هذا وقد تم إنجاز نسبة ٨٠٪؜ من أعمال المرحلة الأولى، كما تم تسليم أعمال البناء للمرحلة الثانية من المشروع لأحد أكبر شركات المقاولات العامة، والذي يتم تنفيذه تحت مظلة شركة أزاد العقارية، وقد تم توقيع هذا العقد بهدف المباشرة بعمليات البناء للمرحلة الثانية من سوق 7 والتي تغطي مساحة بنائية قدرها أكثر من 100.000 متر مربع لعدد 53 مبنى شاملة مسجدين ومنشآت عامة.



ومن المخطط إنجاز المشروع خلال الاثني عشر شهراً القادمة، فقد تم تأجير نسبة ٥٠٪؜ من المساحات التجارية وهي منطقة المفروشات والمنزل والسيارات والسوق الشعبي، ولأن الشغف في أوجه واستمراراً في مسيرة تحقيق الطموح الذي لا ينضب، فقد فُتحت حاليا أبواب التأجير واستقبال أصحاب الاعمال الواعدة لشغل ٣٥٤ معرضاً في منطقة الأزياء. الجدير بالذكر بأنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى التي تشمل منطقة المفروشات والمنزل ومنطقة الإلكترونيات بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٢م.