وزارة الإسكان: مخطط أنوار القادسية بتبوك تم حجزه آليًّا في نصف ساعة

أكدت عدم وجود أية مشاكل تقنية

أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم، أن عملية حجز أراضي مخطط أنوار القادسية في تبوك تم حجزه بالكامل خلال نصف ساعة فقط منذ انطلاق عملية الحجز.

وقال لـ"سبق": إنه "لم يكن هناك خلل تقني، والدليل تنفيذ عمليات الحجز بكامل المخطط آلياً في وقت قياسي للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني".

وكانت "سبق"، قد نشرت تقريراً أمس عن ردود فعل المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من عدم تمكنهم من إتمام عملية الحجز من خلال وسم #مخطط_أنوار_القادسية الذي انطلق في تويتر، تزامناً مع موعد انطلاق عملية تنفيذ الحجز على أراضي المخطط، والبالغ عددها ٤٠٠ قطعة فقط والتي تعتبر المرحلة الأولى ومن المتوقع أن تليها عدد من المراحل التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن أمس في بيان رسمي عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مخطط أنوار القادسية بمحافظة تبوك، خلال نصف ساعة من طرح المخطط للحجز الإلكتروني على تطبيق "سكني" ظهر أمس الخميس.

وأضاف البيان أن "منصة برنامج سكني شهدت إقبالاً كثيفاً من مستفيدي البرنامج الراغبين في الحصول على أرض سكنية في المحافظة، ضمن الخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في طرحها ضمن إجراءات سهلة ميسرة، حيث تجاوز عدد زوار المنصة 14 ألف مستفيد وقت طرح المخطط".

وأوضح البرنامج أن المخطط يقع في حي القادسية على امتداد طريق الملك فيصل وبالقرب من مجمع الملك عبدالله الطبي، وتوفر المرحلة الأولى 400 قطعة أرض، ويتميز بموقعه داخل النطاق العمراني في منتصف تبوك على مساحة تتجاوز 1.4 مليون متر مربع، ويتيح "سكني" حجز قطع الأراضي السكنية إلكترونياً عبر تطبيق وموقع "سكني" الإلكتروني، بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها إلكترونيا دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، كما يوفر تطبيق سكني خدمة الاستفادة من التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويعد "أنوار القادسية" نموذجاً للمخططات السكنية المتكاملة لما يوفره من مواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة.

ويأتي طرح المخطط ضمن برنامج "سكني" في إطار استمرار الوزارة وسعيها الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي، والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.