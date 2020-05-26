مركز الملك سلمان يوزع حقائب إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة

استفاد منها 2,827 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 07:03 PM

استفاد منها 2,827 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

مركز الملك سلمان يوزع حقائب إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

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