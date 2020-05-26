





1

استفاد منها 2,827 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

مركز الملك سلمان يوزع حقائب إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.